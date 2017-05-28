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Федор Чудинов проиграл Джорджу Гроувзу бой за титул чемпиона WBA
Русский боксер уступил в битве во втором среднем весе.
Чудинов проиграл британцу Гроувзу в бою за титул чемпиона WBA (Super) во втором среднем весе. Бой, прошедший в субботу в Шеффилде, завершился досрочно в шестом раунде по решению судьи.
- В активе 29-летнего Чудинова 14 побед на профессиональном ринге при двух поражениях.
- У 29-летнего Гроувза 26 побед и 3 поражения.
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