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Федор Чудинов проиграл Джорджу Гроувзу бой за титул чемпиона WBA

Чудинов проиграл Гроувзу бой за титул чемпиона WBA
Р-Спорт

31 мин. назад

Русский боксер уступил в битве во втором среднем весе.

Чудинов проиграл британцу Гроувзу в бою за титул чемпиона WBA (Super) во втором среднем весе. Бой, прошедший в субботу в Шеффилде, завершился досрочно в шестом раунде по решению судьи.

  • В активе 29-летнего Чудинова 14 побед на профессиональном ринге при двух поражениях.
  • У 29-летнего Гроувза 26 побед и 3 поражения.

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