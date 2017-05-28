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Келл Брук не защитил титул чемпиона мира IBF в бою с Эрролом Спенсом-младшим

Брук не защитил титул чемпиона мира IBF в бою со Спенсом-младшим
Р-Спорт

38 мин. назад

Поединок завершился в 11-м раунде.

Британский боксер проиграл американцу Эрролу Спенсу-младшему бой, в котором защищал титул чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе.

Рефери остановил поединок в 11-м раунде из-за повреждения левого глаза у Брука. Бой состоялся в Шеффилде.

  • 31-летний Брук потерпел второе поражение в карьере при 36 победах.
  • 27-летний Спенс-младший, проведший 21 бой, остается непобежденным.

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