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Виталий Кличко: «Я отговорил Владимира от быстрого завершения боя с Энтони Джошуа»

Виталий Кличко: «Я отговорил Владимира от быстрого завершения боя с Джошуа»
ТАСС

33 мин. назад

Виталий не смог посмотреть в завтрашний день.

Экс-боксер и мэр Киева обвинил себя в поражении брата Владимира в бою против Энтони Джошуа.

«Я был уверен, что Джошуа с огромной мышечной массой не сможет быть достаточно живым, быстрым и активным в поздних раундах, ведь чем больше масса, тем сильнее она потребляет кислорода. Я дал Владимиру неправильный совет после шестого раунда, я отговаривал его от быстрого завершения боя. Я рассчитывал, что после седьмого-восьмого раундов Джошуа станет более медленным, уставшим, и Владимир будет иметь больше шансов. А может, нужно было выложиться сразу же и добить Энтони, может быть, это была ошибка», – заявил Кличко-старший в эфире телеканала «Интер».

  • 29 апреля в бою на «Уэмбли» Джошуа выиграл у Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде.
  • Энтони защитил титул чемпиона мира по версии IBF и завоевав пояс суперчемпиона по версии WBA.
  • Джошуа не знает поражений на профессиональном ринге – 19 побед (все – нокаутом).
  • На счету Кличко 64 победы (53 – нокаутом) и 5 поражений.

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