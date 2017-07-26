Тренировка с Виталием Кличко продана за 5 тысяч евро на аукционе

На благотворительных торгах 25 июля в Киеве была продана тренировка с бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе Виталием Кличко, сообщается на официальной странице ProZorro в Facebook.

Покупатель Михаил Булыгин заплатил за лот 150 тысяч гривен (около пяти тысяч евро). Его начальная стоимость составляла одну тысячу гривен (около 30 евро). Средства, полученные за реализацию этого лота, пойдут на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких в детскую клинику киевского Института нейрохирургии.

Виталий Кличко носит звания «почетный» и «вечный» чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Последний бой Виталий провел в сентябре 2012 года.

С июня 2014 года Кличко занимает пост мэра Киева.

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