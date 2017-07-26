Getty Images

Тайсон Фьюри завершил карьеру

Фьюри завершил карьеру
Р-Спорт

22 ч. назад

Реванша не будет.

«Мне посчастливилось в моей жизни и карьере добиться наивысших результатов в боксе, это было эпическое путешествие. Спасибо всем болельщикам, которые поддерживали и верили в меня. Надеюсь, вам это понравилось, как и мне. Конец», – написал 28-летний Тайсон Фьюри в инстаграме.

  • Фьюри провел последний бой в ноябре 2015 года, победив Владимира Кличко и завоевав титулы чемпиона мира по версиям IBF, IBO, WBO и WBA.
  • Осенью 2016 года стало известно, что 2 допинг-пробы британца дали положительный результат на метаболит кокаина. Британский боксерский совет 13 октября временно приостановил лицензию Тайсона до завершения допингового расследования.
  • Фьюри выиграл все 25 боев на профессиональном ринге (18 – нокаутом).

Подписывайся на наш канал в телеграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Дичайшая ошибка вратаря, которая стоила Швейцарии путевки в плей-офф

01:03
Популярные видео
Нырки Илсиньо, после которых хочется заорать: «Вы переигрываете!»
 23 просмотров33 мин
Жгучий финиш на дистанции вольным стилем, в котором золото ЧМ вырвала Пеллегрини
3 411 просмотров21 ч
А еще вам может понравиться