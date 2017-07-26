Тайсон Фьюри завершил карьеру

«Мне посчастливилось в моей жизни и карьере добиться наивысших результатов в боксе, это было эпическое путешествие. Спасибо всем болельщикам, которые поддерживали и верили в меня. Надеюсь, вам это понравилось, как и мне. Конец», – написал 28-летний Тайсон Фьюри в инстаграме.

Фьюри провел последний бой в ноябре 2015 года, победив Владимира Кличко и завоевав титулы чемпиона мира по версиям IBF, IBO, WBO и WBA.

Осенью 2016 года стало известно, что 2 допинг-пробы британца дали положительный результат на метаболит кокаина. Британский боксерский совет 13 октября временно приостановил лицензию Тайсона до завершения допингового расследования.

Фьюри выиграл все 25 боев на профессиональном ринге (18 – нокаутом).

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