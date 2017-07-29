Флойд Мэйуэзер возьмет в команду мужика, побившего Конора Макгрегора

Мэйуэзер наймет Диаса для подготовки к бою с Макгрегором. 32-летний боец UFC также будет находится в углу Флойда непосредственно во время боя с Конором, сообщает TMZ со ссылкой на представителя Мэйуэзера.

Ожидается, что Диас примет приглашение и постарается использовать это для организации третьего боя с Макгрегором.

Диас в марте 2016 года победил Макгрегора удушающим приемом, став первым бойцом в UFC, одолевшим ирландца.

В бое-реванше в августе 2016 года победил Макгрегор.

Бой между Флойдом и Конором по правилам бокса пройдет в Лас-Вегасе 26 августа.

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