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Конор Макгрегор гоняет на велосипеде по пустыне в рамках подготовки к бою с Флойдом Мэйуэзером

Макгрегор гоняет на велосипеде по пустыне в рамках подготовки к бою с Мэйуэзером
Eurosport

5 ч. назад

Ирландские парни ну очень суровы.

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор устроил себе спартанские условия подготовки к битве с Флойдом Мэйуэзером.

«Зеленая зона в программе общей физической подготовки. Дело происходит в пустыне Лас-Вегаса. Этот климат пленных не берет. Прямо как я», – написал Макгрегор.

  • Бой между Флойдом и Конором по правилам бокса пройдет в Лас-Вегасе 26 августа.
  • Оба соперника получат примерно по 90 млн долларов.

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