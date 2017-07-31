Конор Макгрегор гоняет на велосипеде по пустыне в рамках подготовки к бою с Флойдом Мэйуэзером
Ирландские парни ну очень суровы.
Ирландский боец ММА Конор Макгрегор устроил себе спартанские условия подготовки к битве с Флойдом Мэйуэзером.
«Зеленая зона в программе общей физической подготовки. Дело происходит в пустыне Лас-Вегаса. Этот климат пленных не берет. Прямо как я», – написал Макгрегор.
- Бой между Флойдом и Конором по правилам бокса пройдет в Лас-Вегасе 26 августа.
- Оба соперника получат примерно по 90 млн долларов.
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