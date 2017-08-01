Eurosport
Российский боксер Андрей Сироткин проведет бой за титул чемпиона Европы по версии WBO
Соперником непобежденного спортсмена станет серб Геард Аетович.
Бой состоится в Краснодаре в рамках турнира «Ночь чемпионов» 18 августа. На кону стоит пояс чемпиона Европы в суперсреднем весе.
- На счету 32-летнего Сироткина 12 побед в 12 боях (3 – нокаутом).
- 26-летний Аетович не проиграл ни один из 30 боев, 15 из которых завершил нокаутом, а еще один – вничью.
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