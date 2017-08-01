Инспекторы ГИБДД забрали у Егора Мехонцева подаренную Владимиром Путиным Audi и были наказаны

1 августа появилась информация, что инспекторы в Екатеринбурге остановили боксера Егора Мехонцева, возвращавшегося домой после боя с венесуэльцем Гусмиром Пердомо в Москве. Сотрудники ГИБДД решили, что спортсмен пьян.

Возникла словесная перепалка, и в итоге инспекторы увезли Audi A8 Мехонцева на штрафстоянку. Но медосвидетельствование показало отсутствие алкоголя в крови боксера.

Позже представитель управления ГИБДД по Свердловской области сообщил РИА «Новости», что действия инспекторов признаны неправомерными, поэтому они были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности: им объявлено о неполном служебном соответствии.

22 июля Мехонцев провел бой с Пердомо на Красной площади в Москве 22 июля. Судьи присудили победу Егору.

Audi A8 была подарена Мехонцеву президентом России Владимиром Путиным за победу на Олимпийских играх-2012 в Лондоне.

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