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MMA Mania: билеты на бой Флойд Мэйуэзер – Конор Макгрегор не раскуплены даже за неделю
Свободных мест еще много.
В Лас-Вегасе бьют тревогу. Билеты на исторический бой Флойда Мэйуэзера и Конора Макгрегора поступили в продажу еще 24 июля, но даже на 1 августа ничего не предвещает аншлага.
Как сообщает MMA Mania, в свободной продаже по-прежнему находятся билеты даже на хорошие места. Американские издания отмечают, что болельщикам оказались куда интереснее предмачевые шоу, нежели сам бой, поскольку пресс-конференции и промоушены в разных городах собирали огромную аудиторию.
Состоятельная публика не стремится тратить крупные суммы на поединок, который больше напоминает им шоу, нежели спорт. У боя века Флойд Мэйуэзер – Мэнни Пакьяо проблем с продажей не было.
- Бой Флойд Мэйуэзер – Конор Макгрегор пройдет 26 августа в Лас-Вегасе.
- Билет на поединок стоит в среднем 15 тысяч долларов.
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