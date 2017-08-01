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MMA Mania: билеты на бой Флойд Мэйуэзер – Конор Макгрегор не раскуплены даже за неделю

MMA Mania: билеты на бой Мэйуэзер – Макгрегор не раскуплены даже за неделю
Eurosport

3 ч. назад

Свободных мест еще много.

В Лас-Вегасе бьют тревогу. Билеты на исторический бой Флойда Мэйуэзера и Конора Макгрегора поступили в продажу еще 24 июля, но даже на 1 августа ничего не предвещает аншлага.

Как сообщает MMA Mania, в свободной продаже по-прежнему находятся билеты даже на хорошие места. Американские издания отмечают, что болельщикам оказались куда интереснее предмачевые шоу, нежели сам бой, поскольку пресс-конференции и промоушены в разных городах собирали огромную аудиторию.

Состоятельная публика не стремится тратить крупные суммы на поединок, который больше напоминает им шоу, нежели спорт. У боя века Флойд Мэйуэзер – Мэнни Пакьяо проблем с продажей не было.

  • Бой Флойд Мэйуэзер – Конор Макгрегор пройдет 26 августа в Лас-Вегасе.
  • Билет на поединок стоит в среднем 15 тысяч долларов.

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