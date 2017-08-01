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Мужик с помощью изоленты воссоздал к годовщине свадьбы матерный костюм Конора Макгрегора
Супруга оценит.
11 июля Конор Макгрегор блеснул на презентации боя с Флойдом Мэйуэзером эпичным костюмом. Ирландец пришел в черном пиджаке с узкими белыми полосками, которые при увеличении образовывали надпись «**** you» [пошел ты].
Рядовой болельщик не может позволить себе шитье на заказ такого же костюма, но парень по имени Джонни Уилсон забавно вышел из ситуации, нанеся ругательные надписи вручную с помощью изоленты и ручки. На вопрос LADbible, когда он намерен надеть эксклюзивный пиджак, Джонни ответил: «У меня скоро годовщина свадьбы. Наверное там».
- Бой Конор Макгрегор – Флойд Мэйуэзер пройдет 26 августа в Лас-Вегасе.
- Оба соперника получат минимум по 90 млн евро.
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