Мужик с помощью изоленты воссоздал к годовщине свадьбы матерный костюм Конора Макгрегора

11 июля Конор Макгрегор блеснул на презентации боя с Флойдом Мэйуэзером эпичным костюмом. Ирландец пришел в черном пиджаке с узкими белыми полосками, которые при увеличении образовывали надпись «**** you» [пошел ты].

Рядовой болельщик не может позволить себе шитье на заказ такого же костюма, но парень по имени Джонни Уилсон забавно вышел из ситуации, нанеся ругательные надписи вручную с помощью изоленты и ручки. На вопрос LADbible, когда он намерен надеть эксклюзивный пиджак, Джонни ответил: «У меня скоро годовщина свадьбы. Наверное там».

Бой Конор Макгрегор – Флойд Мэйуэзер пройдет 26 августа в Лас-Вегасе.

Оба соперника получат минимум по 90 млн евро.

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