Getty Images

Мужик с помощью изоленты воссоздал к годовщине свадьбы матерный костюм Конора Макгрегора

Мужик с помощью изоленты воссоздал к годовщине свадьбы матерный костюм Макгрегора
Eurosport

1 час назад

Супруга оценит.

11 июля Конор Макгрегор блеснул на презентации боя с Флойдом Мэйуэзером эпичным костюмом. Ирландец пришел в черном пиджаке с узкими белыми полосками, которые при увеличении образовывали надпись «**** you» [пошел ты].

Рядовой болельщик не может позволить себе шитье на заказ такого же костюма, но парень по имени Джонни Уилсон забавно вышел из ситуации, нанеся ругательные надписи вручную с помощью изоленты и ручки. На вопрос LADbible, когда он намерен надеть эксклюзивный пиджак, Джонни ответил: «У меня скоро годовщина свадьбы. Наверное там».

Мужик воссоздал к годовщине свадьбы костюм Конора Макгрегора с матерными словами (ladbible.com)
  • Бой Конор Макгрегор – Флойд Мэйуэзер пройдет 26 августа в Лас-Вегасе.
  • Оба соперника получат минимум по 90 млн евро.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - 2 удара в девятку от Джовинко, 1 – от Алтидора и другие хайлайты битвы «Торонто» и «Нью-Йорка»

02:40
Популярные видео
5 худших вратарей на женском Евро, которых ты бы никогда не взял в свою команду во дворе
8 220 просмотровВчера в 10:43
Заплыв на 50 метров брассом с дуэлью Ефимовой и мировой рекордсменки Кинг
7 501 просмотров30/07 в 19:41
А еще вам может понравиться