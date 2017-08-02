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Бабки жгут. Все о деньгах боя Конора Макгрегора и Флойда Мэйуэзера

Бабки жгут. Все о деньгах боя Макгрегора и Мэйуэзера
Артем Мазилкин

53 мин. назадОбновлено 51 мин. назад

Самый дорогой выставочный поединок в истории.

Самые высокооплачиваемые шоумены современности – актеры и спортсмены. Совмещение профессий – идеальный вариант, поэтому ребята из файтинга так мощно валят на телек. Халк Хоган и Дуэйн Джонсон, Микки Рурк и Брюс Ли, Чак Норрис и Ронда Роузи – каждый из них, не имея никаких актерских данных, проносил боевые искусства на съемочную площадку и срывал куш. Организаторы боя Макгрегора и Мэйуэзера пошли от обратного – они притащили кино в спорт, ведь оба бойца давно превратились в персонажей. Конор и Флойд играют на публику 24 часа в сутки: их работа быть богатыми ублюдками – жить так, как втайне хочет каждый из нас.

В июне The Mirror озвучил гонорары спортсменов – по 90 миллионов евро. Самый прибыльный бой в карьере Мэйуэзер заработал с Мэнни Пакьяо. По данным Manila Bulletin, Флойду пришли те же 90 миллионов. Сам боксер говорит, что заработал 237 мультов. Самый большой куш Макгрегора – в 30 раз меньше: в 2016-м Конор сколотил чуть больше 3 миллионов евро за поединок с Эдди Альваресом. За счет умелого подбора оппонентов в виде звезд на спаде, боссы UFC резво слепили титульного бойца лиги – отсюда резкий скачок в гонораре. То есть для Макгрегора бой куда важнее – несколько минут на ринге озолотят ирландца как никогда.

Floyd Mayweather Jr. looks on as money rains down on Conor McGregor during the Floyd Mayweather Jr. v Conor McGregor World Press Tour event at Barclays Center on July 13, 2017 in the Brooklyn borough of New York City.

Ожидается, что файтинг соберет 539 миллионов евро дохода. Это на 10 больше, чем сборы от рубки Флойда и Мэнни. Ожидаемая прибыль с билетов на грядущий бой – 65 миллионов. В мае 2015-го перед сечей с Пакьяо все 16 219 мест «MGM Арены» распродали за 66 миллионов.

Самый дешевый билет на августовский поединок обойдется в 2 тысячи баксов (1600 евро). Самый дорогой – в 150 тысяч долларов (127k в евро). Цены выше прошлого Боя века с участием Пакьяо на 10%, но прогнозы все равно не в пользу будущего ивента. 1 августа, за 24 дня до боя, продажи билетов весьма слабые: по данным Yahoo! Sport, пачки отличных мест все еще свободны спустя неделю продаж.

Дело в том, что, несмотря на громкие имена и плюющийся тестостероном маркетинг, бой Макгрегора и Мэйуэзера выставочный. Организаторы забыли, что спорт превратился в чистый бизнес только для участников шоу. Для зрителей все еще ценно завоевание поясов и трофеев. Никто не заплатит 100 долларов за просмотр товарищеского матча «Барселоны» и «Реала» – столько просят Showtime, HBO и Sky за демонстрацию поединка Флойда и Конора. На подобных показах – Pay-Per-View – организаторы титульного боя Пакьяо и Мэйуэзера заработали 385 миллионов евро. Битва М против М планирует доход в 400 миллионов евро от продаж по кабельному – по их расчетам, порядка 5 миллионов человек скинутся на вечер перед телеком.

А промоутеры будущей рубки выжимают деньги из вакуума. Во время первой официальной пресс-конференции Конор Макгрегор пришел в костюме в мелкую полоску, которая при ближайшем рассмотрении состояла из слов Fuck You. Каждый из 20 тысяч гостей ивента сообщили об этом либо как журналисты, либо в личных соцмедиа, пока два костолома изображали отрепетированную ненависть. Спиннер хайпа закрутился.

Но мало кто знает, что даже шмот Конора – прописанная и рассчитанная на прибыль акция. Дизайнер Дэвид Август Хэйл, разработавший костюм, давно работает с топ-персонами: его постоянные клиенты Сильвестр Сталлоне, Коби Брайант, а также Лоренцо Фертитта и Дэна Уайт – СЕО и президент UFC. В течение нескольких лет Хэйл работал портным Конора, а за несколько месяцев до пресс-конференции ему поступил спецзаказ на костюм Fuck You. За две недели после разрывной прессухи в гугле накопилось 2,6 миллиона результатов по запросу Fuck You Suit Mcgregor. А 1 августа тройки с заветными буковками поступили в продажу за 6,5 тысяч долларов. Идеальный пример продакт-плейсмента. Какой процент от продаж наряда получит Макгрегор, неизвестно.

Остальные деньги промоутеры заработают на спонсорских контрактах. Размещение логотипов на трусах, показы рекламы, выходы маскотов, фирменные халаты, инвентарь – продано все. Организаторы требуют по 10 миллионов долларов (8 миллионов евро) у спонсоров за размещение их названий рядом с именами бойцов. До этого самый большой единовременный платеж поступал от компании Tecate на файтинге с тем же Пакьяао.

Выставочный бой с театральными представлениями в духе рестлинга на «2х2» вместо пресс-конференций и сомнительной спортивной составляющей может и не обрадовать – риск всегда есть. Но абсолютно точно кулачный ивент с участием Макгрегора и Мэйуэзера запомнится как самая дорогая драка в истории.

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