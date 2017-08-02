Бабки жгут. Все о деньгах боя Конора Макгрегора и Флойда Мэйуэзера

Самые высокооплачиваемые шоумены современности – актеры и спортсмены. Совмещение профессий – идеальный вариант, поэтому ребята из файтинга так мощно валят на телек. Халк Хоган и Дуэйн Джонсон, Микки Рурк и Брюс Ли, Чак Норрис и Ронда Роузи – каждый из них, не имея никаких актерских данных, проносил боевые искусства на съемочную площадку и срывал куш. Организаторы боя Макгрегора и Мэйуэзера пошли от обратного – они притащили кино в спорт, ведь оба бойца давно превратились в персонажей. Конор и Флойд играют на публику 24 часа в сутки: их работа быть богатыми ублюдками – жить так, как втайне хочет каждый из нас.

В июне The Mirror озвучил гонорары спортсменов – по 90 миллионов евро. Самый прибыльный бой в карьере Мэйуэзер заработал с Мэнни Пакьяо. По данным Manila Bulletin, Флойду пришли те же 90 миллионов. Сам боксер говорит, что заработал 237 мультов. Самый большой куш Макгрегора – в 30 раз меньше: в 2016-м Конор сколотил чуть больше 3 миллионов евро за поединок с Эдди Альваресом. За счет умелого подбора оппонентов в виде звезд на спаде, боссы UFC резво слепили титульного бойца лиги – отсюда резкий скачок в гонораре. То есть для Макгрегора бой куда важнее – несколько минут на ринге озолотят ирландца как никогда.

Ожидается, что файтинг соберет 539 миллионов евро дохода. Это на 10 больше, чем сборы от рубки Флойда и Мэнни. Ожидаемая прибыль с билетов на грядущий бой – 65 миллионов. В мае 2015-го перед сечей с Пакьяо все 16 219 мест «MGM Арены» распродали за 66 миллионов.

Самый дешевый билет на августовский поединок обойдется в 2 тысячи баксов (1600 евро). Самый дорогой – в 150 тысяч долларов (127k в евро). Цены выше прошлого Боя века с участием Пакьяо на 10%, но прогнозы все равно не в пользу будущего ивента. 1 августа, за 24 дня до боя, продажи билетов весьма слабые: по данным Yahoo! Sport, пачки отличных мест все еще свободны спустя неделю продаж.

Дело в том, что, несмотря на громкие имена и плюющийся тестостероном маркетинг, бой Макгрегора и Мэйуэзера выставочный. Организаторы забыли, что спорт превратился в чистый бизнес только для участников шоу. Для зрителей все еще ценно завоевание поясов и трофеев. Никто не заплатит 100 долларов за просмотр товарищеского матча «Барселоны» и «Реала» – столько просят Showtime, HBO и Sky за демонстрацию поединка Флойда и Конора. На подобных показах – Pay-Per-View – организаторы титульного боя Пакьяо и Мэйуэзера заработали 385 миллионов евро. Битва М против М планирует доход в 400 миллионов евро от продаж по кабельному – по их расчетам, порядка 5 миллионов человек скинутся на вечер перед телеком.

А промоутеры будущей рубки выжимают деньги из вакуума. Во время первой официальной пресс-конференции Конор Макгрегор пришел в костюме в мелкую полоску, которая при ближайшем рассмотрении состояла из слов Fuck You. Каждый из 20 тысяч гостей ивента сообщили об этом либо как журналисты, либо в личных соцмедиа, пока два костолома изображали отрепетированную ненависть. Спиннер хайпа закрутился.

Но мало кто знает, что даже шмот Конора – прописанная и рассчитанная на прибыль акция. Дизайнер Дэвид Август Хэйл, разработавший костюм, давно работает с топ-персонами: его постоянные клиенты Сильвестр Сталлоне, Коби Брайант, а также Лоренцо Фертитта и Дэна Уайт – СЕО и президент UFC. В течение нескольких лет Хэйл работал портным Конора, а за несколько месяцев до пресс-конференции ему поступил спецзаказ на костюм Fuck You. За две недели после разрывной прессухи в гугле накопилось 2,6 миллиона результатов по запросу Fuck You Suit Mcgregor. А 1 августа тройки с заветными буковками поступили в продажу за 6,5 тысяч долларов. Идеальный пример продакт-плейсмента. Какой процент от продаж наряда получит Макгрегор, неизвестно.

Остальные деньги промоутеры заработают на спонсорских контрактах. Размещение логотипов на трусах, показы рекламы, выходы маскотов, фирменные халаты, инвентарь – продано все. Организаторы требуют по 10 миллионов долларов (8 миллионов евро) у спонсоров за размещение их названий рядом с именами бойцов. До этого самый большой единовременный платеж поступал от компании Tecate на файтинге с тем же Пакьяао.

Выставочный бой с театральными представлениями в духе рестлинга на «2х2» вместо пресс-конференций и сомнительной спортивной составляющей может и не обрадовать – риск всегда есть. Но абсолютно точно кулачный ивент с участием Макгрегора и Мэйуэзера запомнится как самая дорогая драка в истории.

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