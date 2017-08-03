Владимир Кличко завершил карьеру

3 августа 41-летний Владимир объявил, что завязывает с боксом.

«Сейчас пришла моя очередь сделать это. Я делаю это с некоторым волнением, но я абсолютно готов к новым испытаниям.

Я ожидаю и надеюсь, что моя следующая карьера, которую я спланировал и уже параллельно начал несколько лет назад, станет хотя бы такой же успешной, как и предыдущая», – сказал Владимир.

Последним боем Кличко стал поединок против британца Энтони Джошуа, прошедший 29 апреля.

Джошуа победил техническим нокаутом.

На счету Владимира 69 боев на профессиональном ринге, 64 из которых он выиграл (53 – нокаутом).

Украинец владел титулами чемпиона мира по версиям WBA, IBF, WBO.

Владимир – олимпийский чемпион 1996 года.

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