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Владимир Кличко завершил карьеру
Боя-реванша с Энтони Джошуа не будет.
3 августа 41-летний Владимир объявил, что завязывает с боксом.
«Сейчас пришла моя очередь сделать это. Я делаю это с некоторым волнением, но я абсолютно готов к новым испытаниям.
Я ожидаю и надеюсь, что моя следующая карьера, которую я спланировал и уже параллельно начал несколько лет назад, станет хотя бы такой же успешной, как и предыдущая», – сказал Владимир.
- Последним боем Кличко стал поединок против британца Энтони Джошуа, прошедший 29 апреля.
- Джошуа победил техническим нокаутом.
- На счету Владимира 69 боев на профессиональном ринге, 64 из которых он выиграл (53 – нокаутом).
- Украинец владел титулами чемпиона мира по версиям WBA, IBF, WBO.
- Владимир – олимпийский чемпион 1996 года.
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