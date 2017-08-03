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Владимир Кличко завершил карьеру

Кличко завершил карьеру
Eurosport

1 час назадОбновлено 55 мин. назад

Боя-реванша с Энтони Джошуа не будет.

3 августа 41-летний Владимир объявил, что завязывает с боксом.

«Сейчас пришла моя очередь сделать это. Я делаю это с некоторым волнением, но я абсолютно готов к новым испытаниям.

Я ожидаю и надеюсь, что моя следующая карьера, которую я спланировал и уже параллельно начал несколько лет назад, станет хотя бы такой же успешной, как и предыдущая», – сказал Владимир.

  • Последним боем Кличко стал поединок против британца Энтони Джошуа, прошедший 29 апреля.
  • Джошуа победил техническим нокаутом.
  • На счету Владимира 69 боев на профессиональном ринге, 64 из которых он выиграл (53 – нокаутом).
  • Украинец владел титулами чемпиона мира по версиям WBA, IBF, WBO.
  • Владимир – олимпийский чемпион 1996 года.

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