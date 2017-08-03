Eurosport
Костя Цзю: «Не думаю, что супертяжелый дивизион сильно потеряет с уходом Владимира Кличко»
Уход украинского боксера – не трагедия.
Российский экс-боксер прокомментировал решение Владимира Кличко оставить спорт.
«Думаю, Владимир правильно решил. В определенный момент приходит состояние, когда человек достиг всего в жизни и спорте. Это случается в одну секунду.
Не думаю, что супертяжелый дивизион сильно потеряет с уходом Владимира. Категорию ждет новая жизнь и новые боксеры. Ничего страшного в этом нет», – заявил Цзю «Чемпионату».
- Кличко завершил карьеру в 41 год. Украинец провел на профессиональном ринге 69 боев, из которых 64 завершились в его пользу (54 нокаутом).
- Последний бой Владимир провел в апреле 2017 года, уступив нокаутом в сражении за титул чемпиона IBF и суперчемпиона WBA Энтони Джошуа.
- Ранее сообщалось, что в ноябре Кличко в Нигерии проведет бой-реванш против британца.
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