Костя Цзю: «Не думаю, что супертяжелый дивизион сильно потеряет с уходом Владимира Кличко»

Российский экс-боксер прокомментировал решение Владимира Кличко оставить спорт.

«Думаю, Владимир правильно решил. В определенный момент приходит состояние, когда человек достиг всего в жизни и спорте. Это случается в одну секунду.

Не думаю, что супертяжелый дивизион сильно потеряет с уходом Владимира. Категорию ждет новая жизнь и новые боксеры. Ничего страшного в этом нет», – заявил Цзю «Чемпионату».

Кличко завершил карьеру в 41 год. Украинец провел на профессиональном ринге 69 боев, из которых 64 завершились в его пользу (54 нокаутом).

Последний бой Владимир провел в апреле 2017 года, уступив нокаутом в сражении за титул чемпиона IBF и суперчемпиона WBA Энтони Джошуа.

Ранее сообщалось, что в ноябре Кличко в Нигерии проведет бой-реванш против британца.

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