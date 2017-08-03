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Костя Цзю: «Не думаю, что супертяжелый дивизион сильно потеряет с уходом Владимира Кличко»

Цзю: «Не думаю, что супертяжелый дивизион сильно потеряет с уходом Кличко»
Eurosport

1 час назад

Уход украинского боксера – не трагедия.

Российский экс-боксер прокомментировал решение Владимира Кличко оставить спорт.

«Думаю, Владимир правильно решил. В определенный момент приходит состояние, когда человек достиг всего в жизни и спорте. Это случается в одну секунду.

Не думаю, что супертяжелый дивизион сильно потеряет с уходом Владимира. Категорию ждет новая жизнь и новые боксеры. Ничего страшного в этом нет», – заявил Цзю «Чемпионату».

  • Кличко завершил карьеру в 41 год. Украинец провел на профессиональном ринге 69 боев, из которых 64 завершились в его пользу (54 нокаутом).
  • Последний бой Владимир провел в апреле 2017 года, уступив нокаутом в сражении за титул чемпиона IBF и суперчемпиона WBA Энтони Джошуа.
  • Ранее сообщалось, что в ноябре Кличко в Нигерии проведет бой-реванш против британца.

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