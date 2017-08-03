Владимира путь. Почему Кличко идеально завершил карьеру

В конце мая Виталий Кличко признался: когда его брат швырнул Джошуа в нокдаун, он посоветовал Владимиру не торопиться и добить соперника в поздних раундах. «До сих пор виню себя за это. Нужно было быстрее все заканчивать», – говорил мэр Киева.

После этих слов могло показаться, что Владимир обязательно вернется и уничтожит Джошуа в реванше, но важно понимать: Кличко-старший выдал желаемое за действительное. Вероятно, экс-чемпиону действительно стоило организовать турбоштурм в тот момент, когда Энтони прилег на пол, но это была бы ставка ва-банк, а братья Кличко всегда бились максимально осторожно.

Риск – это совершенно не про них. С Джошуа Владимир выбрал ту же тактику, которой придерживался на протяжении всей карьеры, – долго изводить соперника, а затем грохнуть его либо по очкам, либо в чемпионских трехминутках. Поэтому брат ни при чем – просто в тот вечер Владимир оказался слабее и медленнее Энтони. Британец полностью заслужил пояс – здесь не может быть никаких вопросов.

После поражения Кличко-младший сделал несколько абстрактных заявлений – например, сказал, что чувствовал себя триумфатором, потому что выложился без остатка на глазах у переполненного «Уэмбли». «Когда я покидал ринг, у меня мурашки пробежали по коже. Мне стоя аплодировали десятки тысяч людей, которые перед боем хотели, чтобы меня избили», – восхищался Владимир. Не верилось, что он готов уйти побежденным.

О реванше говорили все: промоутер Кличко, промоутер Джошуа, Андрей Рябинский и даже Костя Цзю. Но сам Владимир сначала отказался объявить о продолжении карьеры в эфире канала «Интер» (туда пришел Виталий), а затем вообще взял паузу и абстрагировался от медиа.

Легко понять, как ему было тяжело. Он всю жизнь шел к статусу иконы, а потом отдал два боя подряд и встал перед выбором: либо опять получить по морде и окончательно попрощаться с мечтой о величии, либо все же отобрать пояс у Джошуа и уйти легендой.

Владимир думал ровно три месяца, а потом поступил, как типичный Кличко – оценил свои силы, остановился на надежном варианте и завершил карьеру. Все верно: лучше запомниться человеком, который был на вершине почти десять лет, чем испортить репутацию дряхлыми конвульсиями в ринге (как условный Емельяненко).

Возможно, Владимир хотел взять реванш у Тайсона Фьюри (тот наболтал много бреда), но ирландец сторчался и сам завязал со спортом в 28 лет, уничтожив стимул и для украинца.

Так что Кличко-младший свернул карьеру очень вовремя. Сейчас мир поглощен игрушечным боем Макгрегора и Мэйвезера, поэтому людям некогда обсуждать и осуждать решение Владимира. Он скромно попрощался, ему выразили респект и поаплодировали – можно спокойно готовиться к новой жизни.

Так уходить совершенно не стыдно: после себя Кличко оставил мощного ученика, который уверенно перебоксировал преподавателя и теперь должен стать достойным королем на много лет.

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