Экс-чемпион мира покинул лагерь Конора Макгрегора

Малиньяджи помогал Макгрегору готовиться к бою с Флойдом Мэйуэзером. Боксер раскритиковал ирландца за опубликованное в сети фото со спарринг-сессии Конора, на котором он лежит на настиле ринга.

«Я просто хочу все объяснить. Сегодня я покинул тренировочный лагерь Макгрегора. Я приехал с лучшими намерениями и хотел помочь, мне нравился уже просто тот факт, что это шанс быть частью настолько большого шоу.

Уверен, мы с Конором вели себя взаимно уважительно в ринге, научились друг у друга в ходе хорошей работы в двух спарринг-сессиях.

Но то, что творится за пределами ринга, и то, как некоторые вещи проходят в тренировочном лагере, побудило меня прийти к такому решению.

Здесь я не могу диктовать условия в лагере, и это не для меня, но зато я могу решать, хочу ли быть частью этого. Я никому не расскажу о том, что касается тактики, которую я увидел за эти 2 спарринг-сессии с Конором, я дал им слово.

О том, что расстроило меня, я когда-нибудь расскажу. Желаю команде Макгрегора хорошо провести остаток подготовки и с нетерпением жду возвращения в Вегас для работы на неделе боев на Showtime», – сказал Малиньяджи.

Бой Флойд Мэйуэзер –Конор Макгрегор пройдет 26 августа в Лас-Вегасе.

Билет на поединок стоит в среднем 15 тысяч долларов.

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