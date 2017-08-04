Eurosport

Кличко: «Мое сердце спокойно, потому что я передаю факел Джошуа, боксеру следующего поколения»

Кличко: «Мое сердце спокойно, потому что я передаю факел Джошуа, боксеру следующего поколения»
Eurosport

22 мин. назадОбновлено 12 мин. назад

Украинец отдал должное обидчику в последнем бое в карьере.

Покончивший со спортом Владимир Кличко попрощался с Энтони Джошуа.

«Мое сердце спокойно, потому что я передаю факел Энтони Джошуа, боксеру следующего поколения. Удачи, младший брат. Я тобой горжусь», – написал Кличко в твиттере.

  • Кличко завершил карьеру в 41 год. Украинец провел на профессиональном ринге 69 боев, из которых 64 завершились в его пользу (54 нокаутом).
  • Последний бой Владимир провел в апреле 2017 года, уступив Джошуа техническим нокаутом в сражении за титул чемпиона IBF и суперчемпиона WBA.
  • Ранее сообщалось, что в ноябре Кличко в Нигерии проведет бой-реванш против британца.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Чудный ассист головой и еще 9 топ-голов женского Евро

03:52
Популярные видео
10 инструкций о том, как спасать команду, от вратарей дамского Евро
 290 просмотров2 ч
Голландочки уничтожили англичанок и сыграют в финале с Данией
 298 просмотров10 ч
А еще вам может понравиться