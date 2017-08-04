Eurosport
Кличко: «Мое сердце спокойно, потому что я передаю факел Джошуа, боксеру следующего поколения»
Украинец отдал должное обидчику в последнем бое в карьере.
Покончивший со спортом Владимир Кличко попрощался с Энтони Джошуа.
«Мое сердце спокойно, потому что я передаю факел Энтони Джошуа, боксеру следующего поколения. Удачи, младший брат. Я тобой горжусь», – написал Кличко в твиттере.
- Кличко завершил карьеру в 41 год. Украинец провел на профессиональном ринге 69 боев, из которых 64 завершились в его пользу (54 нокаутом).
- Последний бой Владимир провел в апреле 2017 года, уступив Джошуа техническим нокаутом в сражении за титул чемпиона IBF и суперчемпиона WBA.
- Ранее сообщалось, что в ноябре Кличко в Нигерии проведет бой-реванш против британца.
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