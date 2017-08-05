Боб Арум: «Мэнни Пакьяо воспользовался правом на реванш с Джеффом Хорном»

Босс Top Rank Боб Арум сообщил, что мир бокса ожидает второй бой между Мэнни и Джеффом.

«У Мэнни было право решать по поводу реванша, и он воспользовался этим правом – он хочет реваншироваться.

Теперь все упирается в его сенаторские обязанности – нам нужно найти окно, для боя и тренировок. Мы не можем использовать расписание сената прошлого года, потому что Филиппины сейчас на военном положении.

Мэнни обсуждает этот вопрос с главой сената, президентом страны, и мы надеемся устроить двухнедельное окно для боя с Хорном», – цитирует Арума Boxing Scene.

Боб отметил, что реванш планируют провести в ноябре.

В плане места проведения наибольший интерес проявляет Австралия.

Пакьяо проиграл Хорну 2 июля единогласным решением судей.

Президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное положение на острове Минданао в мае 2017 года после террористической атаки на полицейских и военных.

Пакьяо входит в конгресс Филиппин с 2007 года.

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