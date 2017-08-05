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Боб Арум: «Мэнни Пакьяо воспользовался правом на реванш с Джеффом Хорном»
Теперь филиппинцу нужно найти окно для тренировок и боя в загруженном политическом расписании.
Босс Top Rank Боб Арум сообщил, что мир бокса ожидает второй бой между Мэнни и Джеффом.
«У Мэнни было право решать по поводу реванша, и он воспользовался этим правом – он хочет реваншироваться.
Теперь все упирается в его сенаторские обязанности – нам нужно найти окно, для боя и тренировок. Мы не можем использовать расписание сената прошлого года, потому что Филиппины сейчас на военном положении.
Мэнни обсуждает этот вопрос с главой сената, президентом страны, и мы надеемся устроить двухнедельное окно для боя с Хорном», – цитирует Арума Boxing Scene.
- Боб отметил, что реванш планируют провести в ноябре.
- В плане места проведения наибольший интерес проявляет Австралия.
- Пакьяо проиграл Хорну 2 июля единогласным решением судей.
- Президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное положение на острове Минданао в мае 2017 года после террористической атаки на полицейских и военных.
- Пакьяо входит в конгресс Филиппин с 2007 года.
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