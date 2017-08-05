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Ник Диас: «Если Конор Макгрегор побил моего брата, то он может биться и с Флойдом Мэйуэзером»

Ник Диас: «Если Макгрегор побил моего брата, то он может биться и с Мэйуэзером»
Bloodandsweat

30 мин. назадОбновлено 16 мин. назад

Бывший чемпион Strikeforce оценил шансы соперников в главном бою года.

«В MMA есть примерно пять парней, которые владеют джиу-джитсу и которые имеют реальный уровень понимания бокса. Конор, очевидно, из таких парней. Я считаю, что если он смог побить моего брата, то он наверняка может выходить на бой с Флойдом.

Я не знаю, как сложится этот поединок. Я мог бы сказать одну вещь, но, возможно, ошибусь. Кроме того в жизни бывают взлеты и падения, и вы никогда не знаете, что произойдет.

С любым из этих парней может случиться что-то плохое, как в последнем бою, когда мой брат дрался с Конором, он сломал ребра и разорвал ребристую ткань. Ни один из двух боев с Макгрегором не сложился удачно. У него было 13 дней на подготовку к первому бою, а в следующий раз он получил травму», – сказал Диас.

  • Брат Ника Диаса Нэйт в марте 2016 году победил Конора Макгрегора удушающим приемом. Ирландец взял реванш в августе того же года.
  • Бой Флойд Мэйуэзер –Конор Макгрегор пройдет 26 августа в Лас-Вегасе.

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