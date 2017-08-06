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Василий Ломаченко победил Мигеля Марриаги и защитил титул чемпиона мира

Ломаченко победил Марриаги и защитил титул чемпиона мира
Eurosport

3 мин. назад

Колумбиец в нокауте.

Двукратный олимпийский чемпион Василий Ломаченко победил колумбийца Мигеля Марриаги в 12-раундовом бою и в третий раз защитил титул чемпиона мира по версии WBO в весовой категории до 58,96 кг.

Поединок прошел в Лос-Анджелесе и завершился техническим нокаутом в седьмом раунде.

  • На счету Ломаченко стало 9 побед (7 нокаутом) при 1 поражении.
  • На любительском уровне украинец по два раза становился чемпионом мира (2009, 2011) и Олимпийских игр (2008, 2012).
  • За плечом Марриаги 25 побед (21 нокаутом) и 3 поражения.

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