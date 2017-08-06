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Флойд Мэйуэзер-старший: «Макрегор и в меня ни разу не попадет – я и в 64 года его бы взгрел»

Мэйуэзер-старший: «Макрегор и в меня ни разу не попадет – я и в 64 года его бы взгрел»
Eurosport

9 мин. назад

Отец непобедимого американца высмеял соперника сына.

«Что я думаю о бойцовских качествах Макгрегора? Мне и наблюдать за ним не нужно. Я сказал ему, что сам с ним сотворил бы. Это просто 90 килограмм недоразумения, вот что он такое. И я бы выбил из него эти 90 килограмм.

Я уже сказал ему: «Чувак, тебе 27, а мне 64, но я бы все равно тебя взгрел. Ты бы даже не понял, откуда прилетит удар. Тебе не нужно беспокоиться о Флойде – боя не будет, потому что когда я до тебя доберусь, Флойду ничего не останется, поверь мне».

Конор бы даже не достал меня. Ему бы ни разу не удалось меня ударить. Мой тренер научил меня защите. Я могу заставить его махать кулаками весь день, и он ни разу в меня не попадет. После того как Флойд с ним разберется, он может предложить бой старику», – сказал отец Мэйуэзера On The Ropes Boxing Radio.

  • Бой Флойд Мэйуэзер – Конор Макгрегор пройдет в Лас-Вегасе 26 августа.

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