Пол Малиньяджи: «Конор Макгрегор хнычет как девочка, когда получает в корпус»

«Не хочется признавать, но теперь это очевидно, когда я смотрю на время своего пребывания там, был распорядок. Слишком много совпадений. Мне не заплатили, но это меня не волнует. Я расплатился с ним, надрав ему зад во вторник.

Завершивший четыре месяца назад карьеру парень впервые возвращается в зал для спаррингов и во втором спарринге надирает ему зад. Это смешно.

На следующей неделе, на самом деле, я начну немного больше обсуждать то, что произошло во вторник. Он хнычет как девчонка, когда получает удар по корпусу. Смех», – сказал Малиньяджи.

Малиньяджи на этой неделе покинул команду Макгрегора из-за конфликта. Боксер заявил, что побил ирландца во время спарринга.

Бой Флойд Мэйуэзер –Конор Макгрегор пройдет 26 августа в Лас-Вегасе.

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