Жозе Алдо: «Конор Макгрегор не уважает ни спорт, ни людей»

«Макгрегор не уважает ни спорт, ни людей. То, что он делает – плохо для спорта.

У Макгергора хороший удар, но он не величайший нокаутер. Перчатки в ММА очень маленькие – всего четыре унции. Когда кто-то достает вас в таких перчатках, то вы падаете. С теми деньгами, которые Конор заработает в этом бою, он никогда больше не будет драться снова. Ни в ММА, ни в боксе, нигде», – сказал Жозе Алдо Bleacher Report.

В 2015-м Конор нокаутировал Алдо за 13 секунд.

Боксерский бой Мэйуэзер – Макгрегор состоится 26 августа в Лас-Вегасе.

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