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Жозе Алдо: «Конор Макгрегор не уважает ни спорт, ни людей»

Алдо: «Макгрегор не уважает ни спорт, ни людей»
Eurosport

17 мин. назадОбновлено 16 мин. назад

Бразильский боец уверен, что после Мэйуэзера ирландец не вернется на ринг.

«Макгрегор не уважает ни спорт, ни людей. То, что он делает – плохо для спорта.

У Макгергора хороший удар, но он не величайший нокаутер. Перчатки в ММА очень маленькие – всего четыре унции. Когда кто-то достает вас в таких перчатках, то вы падаете. С теми деньгами, которые Конор заработает в этом бою, он никогда больше не будет драться снова. Ни в ММА, ни в боксе, нигде», – сказал Жозе Алдо Bleacher Report.

  • В 2015-м Конор нокаутировал Алдо за 13 секунд.
  • Боксерский бой Мэйуэзер – Макгрегор состоится 26 августа в Лас-Вегасе.

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