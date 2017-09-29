Луис Ортис попался на допинге перед боем с Деонтеем Уайлдером

Кубинский супертяжеловес Луис Ортис провалил допинг-тест перед боем за титул чемпиона мира по версии WBC с Деонтеем Уайлдером, сообщил президент организации Маурисио Сулейман.

«WBC получил подтверждение, что Ортис сдал положительный допинг-тест», – написал Сулейман, не уточнив, какое вещество было найдено в анализах кубинца.

Это не первый допинг-случай в карьере Ортиса. Ранее он был отстранен на девять месяцев из-за положительной пробы после победного поединка с нигерийцем Латифом Кайоде и лишен завоеванного в бою титула временного чемпиона мира по версии WBA.

Бой 38-летнего Ортиса с 31-летним Уайлдером должен был пройти 4 ноября в Нью-Йорке.

Уайлдер не знает поражений на профессиональном ринге – 38 побед (37 нокаутом).

В активе тоже непобедимого Ортиса 27 побед (23 нокаутом). Еще два поединка были признаны несостоявшимися.

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