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Луис Ортис попался на допинге перед боем с Деонтеем Уайлдером
Кубинец потерпел всего два поражения в карьере – оба от допинг-контроля.
Кубинский супертяжеловес Луис Ортис провалил допинг-тест перед боем за титул чемпиона мира по версии WBC с Деонтеем Уайлдером, сообщил президент организации Маурисио Сулейман.
«WBC получил подтверждение, что Ортис сдал положительный допинг-тест», – написал Сулейман, не уточнив, какое вещество было найдено в анализах кубинца.
Это не первый допинг-случай в карьере Ортиса. Ранее он был отстранен на девять месяцев из-за положительной пробы после победного поединка с нигерийцем Латифом Кайоде и лишен завоеванного в бою титула временного чемпиона мира по версии WBA.
- Бой 38-летнего Ортиса с 31-летним Уайлдером должен был пройти 4 ноября в Нью-Йорке.
- Уайлдер не знает поражений на профессиональном ринге – 38 побед (37 нокаутом).
- В активе тоже непобедимого Ортиса 27 побед (23 нокаутом). Еще два поединка были признаны несостоявшимися.
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