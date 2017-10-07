Геннадий Головкин станет послом WBC в Мексике

Геннадий Головкин назначен послом WBC в Мексике. О назначении боксера сообщил президент организации Маурисио Сулайман.

«Головкин приедет в Мексику в октябре и примет участие в ряде мероприятий. Он посетит храм Пресвятой Девы в Мехико, больницу, школу и поест тако.

Головкин – пример для общества, семейный человек, преданный делу помощи другим. Он вносит свой вклад и это вызывает уважение. Геннадий никогда не участвовал в скандалах, и именно это принесло ему популярность, в отличие от других спортсменов», – заявил Сулайман Boxingscene

В сентябре Головкин провел бой против мексиканца Сауля Альвареса.

Поединок, прошедший в Лас-Вегасе, завершился ничейным результатом – 110:118, 115:113, 114:114.

Победу мексиканцу присудила Аделаида Бирд, на счету которой 442 боя.

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