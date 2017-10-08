Крис Юбэнк-младший нокаутировал Авни Йылдырыма и вышел в полуфинал WBSS

Британский боксер Крис Юбэнк-младший победил Авни Йылдырыма и защитил титул чемпиона мира во втором среднем весе по версии IBO. Уже в третьем раунде турок был отправлен в нокаут серией ударов.

Помимо защиты чемпионского пояса Юбэнк завоевал путевку в полуфинал Всемирной боксерской суперсерии.

Поединок прошел в немецком Штутгарте.

28-летний Юбэнк-младший выиграл 26-й поединок (20 – нокаутом) при 1 поражении.

26-летний Йылдырым потерпел первое поражение в карьере. До этого боя на его счету было 16 из 16 (10 – нокаутом).

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