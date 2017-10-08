Getty Images

Крис Юбэнк-младший нокаутировал Авни Йылдырыма и вышел в полуфинал WBSS

Юбэнк-младший нокаутировал Йылдырыма и вышел в полуфинал WBSS
Eurosport

14 ч. назад

А еще британец отстоял титул IBO.

Британский боксер Крис Юбэнк-младший победил Авни Йылдырыма и защитил титул чемпиона мира во втором среднем весе по версии IBO. Уже в третьем раунде турок был отправлен в нокаут серией ударов.

Помимо защиты чемпионского пояса Юбэнк завоевал путевку в полуфинал Всемирной боксерской суперсерии.

Поединок прошел в немецком Штутгарте.

  • 28-летний Юбэнк-младший выиграл 26-й поединок (20 – нокаутом) при 1 поражении.
  • 26-летний Йылдырым потерпел первое поражение в карьере. До этого боя на его счету было 16 из 16 (10 – нокаутом).

Больше видео на нашем канале в YouTube

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Панарин вышел против бывшей команды и показал ничего. А бывшая команда показала ультрахоккей

02:08
Популярные видео
Все 13 шайб космической бойни «Торонто» и «Рейнджерс»
 193 просмотров2 ч
Малкин и «Питтсбург» повторили на бис финал Кубка Стэнли и снесли «Нэшвилл»
2 320 просмотров3 ч
А еще вам может понравиться