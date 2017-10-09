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Александр Поветкин проведет бой за титул WBO International 15 декабря в Екатеринбурге

Поветкин проведет бой за титул WBO International 15 декабря в Екатеринбурге
Р-Спорт

12 ч. назад

Жертву пока не называют.

Российский боксер Александр Поветкин проведет бой за титул WBO International в супертяжелом весе 15 декабря в Екатеринбурге.

Соперник Александра по предстоящему бою будет объявлен позднее, сообщается на сайте промоутерской компании «Мир бокса».

  • Поветкин завоевал вакантные титулы WBO International и WBA Inter-Continental в июле, победив в Москве украинца Андрея Руденко.
  • В послужном списке 38-летнего россиянина значатся 32 победы и одно поражение – в 2013 году от украинца Владимира Кличко.

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