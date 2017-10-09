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Болельщик во время боя угостил друга чем-то похожим на кокаин

Болельщик во время боя угостил друга чем-то похожим на кокаин
Eurosport

11 ч. назад

Не стоило садиться в первый ряд.

Инцидент произошел во время поединка между Энтони Кроллом и Рикки Бёрнсом.

Один из пользователей твиттера заметил, как на заднем фоне за репортером мужчина украдкой мажет чем-то белым палец, а затем дает это слизать товарищу.

«Смотрите, что я заметил», – написал парень у себя в аккаунте.

Твит собрал почти 6,2 тысячи ретвитов и почти 10 тысяч лайков. Большинство комментаторов сошлись на мнении, что парни пробовали кокаин.

  • Кролл победил Бёрнса единогласным решением судей (116-113, 117-112 и 116-114).

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