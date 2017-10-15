Эрисланди Лара сохранил титулы IBO и WBA, побив Террела Гаушу

Чемпион мира по версии IBO и WBA в полусреднем весе защищал титул в бою против претендента в Бруклине.

Боксеры провели на ринге все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу Ларе – 116-111, 117-110, 117-110.

Гауша проиграл впервые в профессиональной карьере – до этого он выиграл все 20 боев.

В четвертом раунде Эрисланди послал Террела в нокдаун.

34-летний Лара после этой победы имеет рекорд 25-2-2.

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