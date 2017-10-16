Eurosport
Шведская боксерша поцеловала сексапильную соперницу в губы на дуэли взлядов
Было сложно удержаться.
В Норвегии прошла пресс-конференция перед боем между абсолютной чемпионкой в полусреднем весе Сесилией Брекхус и претенденткой Микаэлой Лорен.
Во время дуэли взглядов Лорен поцеловала соперницу в губы. Брекхус попыталась дать Микаэле пощечину, а потом рассмеялась.
- Бой пройдет в Норвегии 21 октября.
- 36-летняя Брекхус победила в 31 поединке из 31 на профессиональном ринге.
- 41-летняя Микаэла Лорен провела 33 боя, одержав 29 побед и потерпев 4 поражения.
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