Eurosport

Шведская боксерша поцеловала сексапильную соперницу в губы на дуэли взлядов

Шведская боксерша поцеловала сексапильную соперницу в губы на дуэли взлядов
Eurosport

12 мин. назад

Было сложно удержаться.

В Норвегии прошла пресс-конференция перед боем между абсолютной чемпионкой в полусреднем весе Сесилией Брекхус и претенденткой Микаэлой Лорен.

Во время дуэли взглядов Лорен поцеловала соперницу в губы. Брекхус попыталась дать Микаэле пощечину, а потом рассмеялась.

  • Бой пройдет в Норвегии 21 октября.
  • 36-летняя Брекхус победила в 31 поединке из 31 на профессиональном ринге.
  • 41-летняя Микаэла Лорен провела 33 боя, одержав 29 побед и потерпев 4 поражения.

Читайте лучшие тексты сайта прямо в телеграме на вашем гаджете

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Жесткие аварии на авто, мотоциклах и великах: новый Watts немного жутковат

01:35
Популярные видео
Внеземной сэйв Гьюзана, который можно посмотреть 5 раз и все равно не понять, как он это сделал
14 707 просмотров6 ч
«Сиэтл» разнес «Даллас», накидав 4 добротных мяча
 863 просмотров6 ч
А еще вам может понравиться