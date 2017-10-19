Eurosport
11 фоток обаятельной боксерши из Казахстана, которые сбивают с ног сильнее, чем ее апперкот
Фируза Шарипова стреляет глазами и кулаками.
Фируза и груша
И еще разок
Фируза и родной флаг
Фируза и самое неприятное
А теперь самое приятное
Фируза и золотые перчатки
Фируза и природа
Фируза и убойный удар
Фируза и гантельки
Фируза и отпуск
Фируза и дневной кофе
- Шарипова занималась велоспортом, но в 10 лет перешла в бокс.
- Спортсменка из Казахстана дебютировала на профессиональном ринге в 2016-м и проиграла по очкам россиянке Софье Очигав.
- Следующие 7 боев Шарипова выиграла.
- Фируза взяла бронзу чемпионата Азии-2012.
- 23-летняя спортсменка выступает в легком и полусреднем весовых категориях.
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