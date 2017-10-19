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11 фоток обаятельной боксерши из Казахстана, которые сбивают с ног сильнее, чем ее апперкот

11 фоток обаятельной боксерши из Казахстана, которые сбивают с ног сильнее, чем ее апперкот
Артем Буторин

19 мин. назад

Фируза Шарипова стреляет глазами и кулаками.

Фируза и груша

И еще разок

Фируза и родной флаг

Фируза и самое неприятное

А теперь самое приятное

Фируза и золотые перчатки

Фируза и природа

Фируза и убойный удар

Фируза и гантельки

Фируза и отпуск

Фируза и дневной кофе

  • Шарипова занималась велоспортом, но в 10 лет перешла в бокс.
  • Спортсменка из Казахстана дебютировала на профессиональном ринге в 2016-м и проиграла по очкам россиянке Софье Очигав.
  • Следующие 7 боев Шарипова выиграла.
  • Фируза взяла бронзу чемпионата Азии-2012.
  • 23-летняя спортсменка выступает в легком и полусреднем весовых категориях.

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