Мурат Гассиев отправил в нокаут Кшиштофа Влодарчика и вышел в полуфинал WBSS

Чемпион мира по версии IBF в первом тяжелом весе Мурат Гассиев нанес поражение Кшиштофу Влодарчику. Бой прошел в Нью-Джерси и завершился победой 24-летнего российского боксера нокаутом в третьем раунде.

Гассиев в первый раз защитил титул, а заодно завоевал последнюю путевку в полуфинал WBSS.

На счету Мурата стало 25 побед (18 – нокаутом). Еще один бой был признан несостоявшимся.

Влодарчик впервые проиграл нокаутом. Всего на счету 36-летнего поляка 4 поражения при 53 победах (37 – нокаутов) и 1 ничьей.

В полуфинале Гассиев сразится Юниером Дортикосом.

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