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Мурат Гассиев отправил в нокаут Кшиштофа Влодарчика и вышел в полуфинал WBSS

Гассиев отправил в нокаут Влодарчика и вышел в полуфинал WBSS
Eurosport

1 час назад

Помимо путевки в следующий раунд боксер защитил чемпионский титул.

Чемпион мира по версии IBF в первом тяжелом весе Мурат Гассиев нанес поражение Кшиштофу Влодарчику. Бой прошел в Нью-Джерси и завершился победой 24-летнего российского боксера нокаутом в третьем раунде.

Гассиев в первый раз защитил титул, а заодно завоевал последнюю путевку в полуфинал WBSS.

  • На счету Мурата стало 25 побед (18 – нокаутом). Еще один бой был признан несостоявшимся.
  • Влодарчик впервые проиграл нокаутом. Всего на счету 36-летнего поляка 4 поражения при 53 победах (37 – нокаутов) и 1 ничьей.
  • В полуфинале Гассиев сразится Юниером Дортикосом.

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