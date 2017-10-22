Imago
Шведка, поцеловавшая соперницу на взвешивании, проиграла нокаутом
Сесилия Брёкхус не оценила страсти Микаэлы Лаурен.
Непобедимая чемпионка мира по версиям практически всех ведущих боксерских федераций Брёкхус была несколько ошарашена, когда шведская претендентка поцеловала ее в губы на взвешивании.
Но на ринге 36-летняя норвежка чувствовала себя как рыба в Северном Ледовитом. Лаурен отправилась в нокаут в шестом раунде.
«Микаэла потратила много времени на то, чтобы завести меня. Теперь он понимает, что это никак не влияет на меня на ринге. Я обещала выиграть этот бой нокаутом и сделала это», – заявила Брёкхус Boxing Scene.
- Брёкхус сохранила титулы по версиям WBA, IBO, WBC, IBF и WBO в весовой категории до 66,7 кг.
- Рекорд Сесилии – 32 победы в 32 боях (9 КО).
- 41-летняя Лаурен проиграла пятый бой в карьере и второй – Брёкхус.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте