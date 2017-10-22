Шведка, поцеловавшая соперницу на взвешивании, проиграла нокаутом

Непобедимая чемпионка мира по версиям практически всех ведущих боксерских федераций Брёкхус была несколько ошарашена, когда шведская претендентка поцеловала ее в губы на взвешивании.

Но на ринге 36-летняя норвежка чувствовала себя как рыба в Северном Ледовитом. Лаурен отправилась в нокаут в шестом раунде.

«Микаэла потратила много времени на то, чтобы завести меня. Теперь он понимает, что это никак не влияет на меня на ринге. Я обещала выиграть этот бой нокаутом и сделала это», – заявила Брёкхус Boxing Scene.

Брёкхус сохранила титулы по версиям WBA, IBO, WBC, IBF и WBO в весовой категории до 66,7 кг.

Рекорд Сесилии – 32 победы в 32 боях (9 КО).

41-летняя Лаурен проиграла пятый бой в карьере и второй – Брёкхус.

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