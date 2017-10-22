Сын Константина Цзю завоевал первый чемпионский пояс в карьере

Сын бывшего абсолютного чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF советского и российского боксера Константина Цзю – Тим завоевал титул WBC Asian Boxing Council continental в первом среднем весе, ставший первым в его профессиональной карьере.

Цзю-младший в воскресенье в Сиднее победил единогласным решением судей австралийца Уэйда Райана.

Эта победа стала для 22-летнего Тима Цзю седьмой в семи боях среди профессионалов.

Тим Цзю представляет Австралию.

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