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Сын Константина Цзю завоевал первый чемпионский пояс в карьере
Тим Цзю пока идет без поражений.
Сын бывшего абсолютного чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF советского и российского боксера Константина Цзю – Тим завоевал титул WBC Asian Boxing Council continental в первом среднем весе, ставший первым в его профессиональной карьере.
Цзю-младший в воскресенье в Сиднее победил единогласным решением судей австралийца Уэйда Райана.
- Эта победа стала для 22-летнего Тима Цзю седьмой в семи боях среди профессионалов.
- Тим Цзю представляет Австралию.
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