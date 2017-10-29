Энтони Джошуа победил Карлоса Такама и защитил титулы чемпиона IBF, IBO и WBA в тяжелом весе

Британский боксер Энтони Джошуа победил камерунца Карлоса Такама и защитил титулы чемпиона мира по версиям IBO, IBF и титул суперчемпиона мира по версии WBA.

Встреча прошла в Кардиффе в субботу. Джошуа победил техническим нокаутом, поединок был остановлен в 10-м раунде.

28-летний британец выиграл все 20 боев на профессиональном ринге. Все победы Джошуа одержал досрочно.

36-летний Такам потерпел 4 поражение (2 – нокаутом) при 35 победах (8 – нокаутом) и 1 ничьей.

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