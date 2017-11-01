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Тайсон Фьюри – Дональду Трампу: «Можете выйти в ринг вместе со мной в бою с Джошуа»
«Цыганский король» снова собирает внимание.
Завершивший в июле 2017 года карьеру Тайсон Фьюри намерен вернуться на ринг. Британец хочет сходу провести бой с действующим чемпионом мира Энтони Джошуа. Чтобы вызвать ажиотаж вокруг своего возвращения, Фьюри написал президенту США Дональду Трампу.
«Мистер Трамп, как вы считаете, кто выиграет бой Фьюри – Джошуа? Вы можете выйти на ринг вместе со мной и стать частью величайшего боя в истории», – обратился к президенту через твиттер Фьюри.
- На счету Фьюри 25 побед в 25 боях, 18 из которых одержаны нокаутом.
- Дональд Трамп – президент США с ноября 2016 года.
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