Тайсон Фьюри – Дональду Трампу: «Можете выйти в ринг вместе со мной в бою с Джошуа»

Завершивший в июле 2017 года карьеру Тайсон Фьюри намерен вернуться на ринг. Британец хочет сходу провести бой с действующим чемпионом мира Энтони Джошуа. Чтобы вызвать ажиотаж вокруг своего возвращения, Фьюри написал президенту США Дональду Трампу.

«Мистер Трамп, как вы считаете, кто выиграет бой Фьюри – Джошуа? Вы можете выйти на ринг вместе со мной и стать частью величайшего боя в истории», – обратился к президенту через твиттер Фьюри.

На счету Фьюри 25 побед в 25 боях, 18 из которых одержаны нокаутом.

Дональд Трамп – президент США с ноября 2016 года.

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