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Флойд Мэйуэзер запостил фото с тремя жгучими дамами в БДСМ-нарядах

Мэйуэзер запостил фото с тремя жгучими дамами в БДСМ-нарядах
Eurosport

1 час назад

У боксера все отлично.

Флойд опубликовал фото в инстаграме, но не уточнил, является ли БДСМ-наряд девушек приуроченным к Хеллоуину.

«Одна – это слишком близко к нулю. Черт, я люблю свою жизнь», – написал Флойд.

  • Флойд Мэйуэзер одержал победы во всех 50 боях на профессиональном ринге.
  • По оценкам Forbes, Флойд заработал более миллиарда долларов призовых за карьеру.

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