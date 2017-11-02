Флойд Мэйуэзер запостил фото с тремя жгучими дамами в БДСМ-нарядах

Флойд опубликовал фото в инстаграме, но не уточнил, является ли БДСМ-наряд девушек приуроченным к Хеллоуину.

«Одна – это слишком близко к нулю. Черт, я люблю свою жизнь», – написал Флойд.

Флойд Мэйуэзер одержал победы во всех 50 боях на профессиональном ринге.

По оценкам Forbes, Флойд заработал более миллиарда долларов призовых за карьеру.

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