Луис Ортис дисквалифицирован WBA на год за допинг

Непобежденный боксер Луис Ортис дисквалифицирован WBA до 22 сентября 2018 года за допинг и лишен статуса обязательного претендента на титул в супертяжелом весе. У 38-летнего кубинца есть право подать апелляцию.

«Ортиса дисквалифицировали на год, потому что это повторное нарушение с его стороны. Он провалил допинг-тест в Неваде.

В этот раз это независимая программа, мы уважаем результаты VADA и программу тестирования WBC, мы должны быть непоколебимы», – заявил глава WBA Жилберто Мендоса.

В конце сентября Ортис провалил допинг-тест. Тогда кубинец отстранен от боя за титул чемпиона мира по версии WBC с американцем Деонтеем Уайлдером.

Следом Ортис сдал второй положительный допинг-тест, проведенный Ассоциацией добровольного тестирования на допинг (VADA). В его анализе мочи были найдены хлоротиазид и гидрохлоротиазид.

В 2015 году кубинец был отстранен на девять месяцев после положительной пробы на нандролон.

Ортис выиграл все 27 поединков (23 – нокаутом) на профессиональном ринге.

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