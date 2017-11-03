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Луис Ортис дисквалифицирован WBA на год за допинг

Ортис дисквалифицирован WBA на год за допинг
Р-Спорт

1 час назад

Второе жирное пятно в карьере без поражений.

Непобежденный боксер Луис Ортис дисквалифицирован WBA до 22 сентября 2018 года за допинг и лишен статуса обязательного претендента на титул в супертяжелом весе. У 38-летнего кубинца есть право подать апелляцию.

«Ортиса дисквалифицировали на год, потому что это повторное нарушение с его стороны. Он провалил допинг-тест в Неваде.

В этот раз это независимая программа, мы уважаем результаты VADA и программу тестирования WBC, мы должны быть непоколебимы», – заявил глава WBA Жилберто Мендоса.

  • В конце сентября Ортис провалил допинг-тест. Тогда кубинец отстранен от боя за титул чемпиона мира по версии WBC с американцем Деонтеем Уайлдером.
  • Следом Ортис сдал второй положительный допинг-тест, проведенный Ассоциацией добровольного тестирования на допинг (VADA). В его анализе мочи были найдены хлоротиазид и гидрохлоротиазид.
  • В 2015 году кубинец был отстранен на девять месяцев после положительной пробы на нандролон.
  • Ортис выиграл все 27 поединков (23 – нокаутом) на профессиональном ринге.

Фейсбук очень приятен и спортивен

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