Eurosport
Андрей Сироткин завоевал пояс WBA International, победив Рикардо Майоргу
Российский боксер пока не потерпел ни одного поражения.
Бой, прошедший в пятницу в Нижнем Новгороде, завершился в десятом раунде победой российского боксера техническим нокаутом.
Майорга отказался от продолжения боя, сославшись на травму правого запястья.
- На счету 32-летнего Сироткина стало 14 побед в 14 боях на профессиональном ринге. В активе 44-летнего Майорги теперь 32 победы (26 нокаутом), 10 поражений и одна ничья.
- В другом бою в рамках вечера бокса в Нижнем Новгороде российский боксер первого тяжелого веса Руслан Файфер победил нокаутом ганца Айзека Анкраха.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте