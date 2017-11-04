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Андрей Сироткин завоевал пояс WBA International, победив Рикардо Майоргу

Сироткин завоевал пояс WBA International, победив Майоргу
Eurosport

53 мин. назадИзменено 50 мин. назад

Российский боксер пока не потерпел ни одного поражения.

Бой, прошедший в пятницу в Нижнем Новгороде, завершился в десятом раунде победой российского боксера техническим нокаутом.

Майорга отказался от продолжения боя, сославшись на травму правого запястья.

  • На счету 32-летнего Сироткина стало 14 побед в 14 боях на профессиональном ринге. В активе 44-летнего Майорги теперь 32 победы (26 нокаутом), 10 поражений и одна ничья.
  • В другом бою в рамках вечера бокса в Нижнем Новгороде российский боксер первого тяжелого веса Руслан Файфер победил нокаутом ганца Айзека Анкраха.

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