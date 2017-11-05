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Деонтей Уайлдер нокаутировал Бермейна Стиверна в первом раунде и защитил титул чемпиона мира

Уайлдер нокаутировал Стиверна в первом раунде и защитил титул чемпиона мира
ТАСС

43 мин. назадИзменено 42 мин. назад

Бой получился слишком коротким.

Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе: 12-раундовом бою в Нью-Йорке он выиграл у канадца Бермейна Стиверна нокаутом в первом раунде.

Бой завершился за три секунды до гонга: Уайлдер отправил соперника на настил сразу после нокдауна.

  • Первоначальным соперником Уайлдера был Луис Ортис, но кубинец не прошел допинг-тест и был дисквалифицирован. В крови Ортиса нашли следы диуретиков.
  • Уайлдер и Стиверн провели второй поединок между собой: в январе 2015 года Уайлдер победил по очкам.
  • На счету Уайлдера 39 побед (38 нокаутом). Американец в шестой раз защитил титул чемпиона мира, проведя первую обязательную защиту.
  • На счету Стиверна 25 побед (21 нокаутом), 3 поражения и 1 ничья.

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