Деонтей Уайлдер нокаутировал Бермейна Стиверна в первом раунде и защитил титул чемпиона мира

Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе: 12-раундовом бою в Нью-Йорке он выиграл у канадца Бермейна Стиверна нокаутом в первом раунде.

Бой завершился за три секунды до гонга: Уайлдер отправил соперника на настил сразу после нокдауна.

Первоначальным соперником Уайлдера был Луис Ортис, но кубинец не прошел допинг-тест и был дисквалифицирован. В крови Ортиса нашли следы диуретиков.

Уайлдер и Стиверн провели второй поединок между собой: в январе 2015 года Уайлдер победил по очкам.

На счету Уайлдера 39 побед (38 нокаутом). Американец в шестой раз защитил титул чемпиона мира, проведя первую обязательную защиту.

На счету Стиверна 25 побед (21 нокаутом), 3 поражения и 1 ничья.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме