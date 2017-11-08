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После суда по делу Фьюри у Британского антидопингового агентства не останется денег даже на колбы

После суда по делу Фьюри у Британского антидопингового агентства не останется денег даже на колбы
Eurosport

30 мин. назадИзменено Только что

UKAD грозит банкротство.

В UKAD опасаются, что Фьюри подаст в суд на агентство и потребует возмещения ущерба за вынужденный простой из-за дисквалификации.

С учетом того, что Фьюри за бой получает примерно 5 миллионов фунтов стерлингов, а годовой бюджет UKAD составляет 8 миллионов фунтов, агентство может обанкротиться, если проиграет суд боксеру, сообщает ВВС.

  • Фьюри не выходил на ринг два года из-за дисквалификации по подозрению в нарушении антидопинговых правил, но слушания по его делу еще не проходили.
  • На счету 29-летнего боксера 25 побед в 25 боях на профессиональном ринге.

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