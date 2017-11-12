Уайлд-кард. Ученик Кличко ни разу не проиграл за 9 лет, спас жизнь дочери и бросил вызов Джошуа

Огромный чернокожий парень сидел перед врачом и смотрел на тусклые огни в окне. Деонтей делал вид, что слушает инструкции специалиста, но мысли бешено перебирали сюжеты будущей жизни. В одном сценарии, он беззаботно играет с дочкой во дворе, в другом – непутевый отец, который не заработал на лечение ребенка.

– Но есть и другой вариант, – сказал док и вернул громилу в реальность.

– Какой?

– Еще не поздно прервать беременность.

Деонтею и Хелен было по 19, они с трудом зарабатывали на жизнь и ребенок не входил в их планы. Но как только пара узнала, что станет родителями, все преграды отошли на второй план. Даже устрашающий диагноз ребенку не казался приговором. Деонтей ответил отказом доктору и снова окунулся в раздумья. Где взять деньги на зарождающуюся семью?

Уайлдер знал, что лечение расщепления позвоночника обойдется в серьезную сумму, поэтому ударился в заработки еще до появления дочки. Парень забросил учебу и носился официантом одновременно в двух забегаловках, а в выходные подрабатывал водителем фургона. Через несколько месяцев режима нон-стоп состояние Деонтея граничило с безысходностью и депрессией. Запредельный темп жизни совсем не соответствовал доходам.

Он вылетел из колледжа и распрощался еще и с детской мечтой – по-другому пробиться в футбол и баскетбол в Алабаме было сложно. Деонтей понимал, что единственный на шанс на благополучие семьи – спорт. Из всех подходящих вариантов оставался только бокс: во-первых, для ринга необязательно учиться в колледже, во-вторых, Уайлдер никогда не проигрывал в уличных драках.

«Парень, баскетбольная площадка на другой улице», – такими словами встретил новичка Джей Диас. Тренер и сегодня работает с Деонтеем, но с первого взгляда любви не получилось. В местном зале бокса никто знать не хотел о проблемах Уайлдера. Ноль жалости. «В самом начале каждая минута казалась пыткой. Ноги тряслись, и в спаррингах я выглядел олененком Бэмби», – вспоминает Уайлдер путь наверх.

Необходимые на операцию родившейся Наейи деньги мощно мотивировали Деонтея: он быстро втянулся в тренировочный процесс и начал участвовать в любительских турнирах. За два года Уайлдер выиграл больше 20 боев и укатил на Олимпиаду-2008. Из Пекина спортсмен привез бронзу, которая открыла двери в профессиональный бокс: вот где настоящие деньги.

Наейя успешно перенесла все операции и стала главной помощницей в воспитании младшей сестры и двух братьев – еще троих детей Деонтею подарила жена Джессика. Счастливый папа пообещал дочке, что станет чемпионом мира, и сконцентрировался на боксе. Чтобы достичь цели, Уайлдер даже согласился на роль живой груши – в 2012-м Деонтей был спарринг-партнером Владимира Кличко.

«Я хотел узнать, как он тренируется, чтобы набраться опыта. Наблюдал, как он относится к работе, какими людьми себя окружает. Я выкладывался на 100 процентов, поэтому иногда казалось, будто это я Кличко пригласил мне помочь, а не наоборот. Но мне плевать, кто что думал. Мы отбоксировали больше 50 раундов, и я научился полезным вещам. Некоторые элементы его подготовки использую сейчас сам», – рассказывает 32-летний Деонтей.

Стажировка у опытного украинца дала результат. В 2015-м Уайлдер сдержал данное дочери обещание, взяв титул чемпиона мира по версии WBC, а сегодня имеет устрашающую статистику: 39 побед, 38 нокаутов (19 – в первом раунде), 0 поражений. 5 ноября Деонтей защитил пояс в бою с Бермейном Стиверном и сразу после победы бросил вызов Энтони Джошуа – британцу, который побил Кличко. Мощнейший поединок намечен на 2018 год, но для адской бойни Уайлдер должен как минимум не сесть за решетку.

После развода с женой Деонтей связался с силиконовой куклой из инстаграма и в последнее время попадает в некрасивые истории. В 2013-м боксер напал на женщину в отеле: избил ее и пытался удушить. Адвокаты спасли от тюрьмы – Уайлдер якобы подумал, что у него крадут вещи и накинулся на грабителя. Несколько месяцев назад его арестовали за хранение марихуаны в машине, но заключение спортсмен опять не получил: убедили, что Деонтей давал авто друзьям.

Годы в ринге сказываются на психике и восприятии мира, но Уайлдер не забывает, почему оказался в боксе. «Дети дали мне амбиции и мотивацию. Я до смерти их люблю и дерусь, чтобы их дети и внуки жили безбедно», – признается Уйалдер. Отдачу Деонтей получает уже сейчас. 12-летняя дочь подросла и все понимает: «Нейя хочет, чтобы папочка всех победил, но не хочет, чтобы папочка поранился».

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