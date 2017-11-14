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Российский боксер погиб, сражаясь на стороне ИГИЛ

Российский боксер погиб, сражаясь на стороне ИГИЛ
Р-Спорт

1 час назад

О смерти Вячеслава Лапшина рассказала сестра.

Спортсмен был убит еще в марте 2016 года, но известно об этом стало только сейчас.

Сестра Вячеслава Ольга рассказала, что Лапшин принял ислам 15 лет назад, и в семье отнеслись к этому спокойно. В июне 2015 года Вячеслав с женой и тремя детьми уехал на отдых в Турцию и остался в стране, а позже перебрался в Сирию.

«Мама до сих пор думает, что он в Турции, я не смогла ей сказать о том, что брата больше нет. Он очень хотел вернуться назад, я чувствовала в его голосе усталость и разочарование, но они не могли выбраться оттуда, я подозреваю, что он сознательно пошел на смерть, чтобы покончить со всем этим ужасом», – сказала Ольга.

  • В 2006 году Лапшин стал победителем Малых олимпийских Игр и чемпионом России.
  • На профессиональном ринге он провел 9 боев, одержал 5 побед и потерпел 3 поражения.

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