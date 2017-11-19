Боксер из ЮАР за 11 секунд вырубил соперника по титульному бою и установил мировой рекорд

Южноафриканский боксер Золани Тете установил мировой рекорд, выиграв бой за звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) над Сибонисо Гоньей за 11 секунд.

Встреча завершилась после первого же удара Тете, который отправил Гонью в глубокий нокаут.

Предыдущий был установлен в 1994 году, когда Даниэль Хименес нокаутировал Харальда Гайера за 17 секунд.

До Хименеса рекордом владел Джеральд Маклеллан, который в 1993 году в бою за титул чемпиона мира в среднем весе нокаутировал соперника за 20 секунд.

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