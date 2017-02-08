Eurosport
Гениальный байдарочник нацепил на себя светодиоды и сделал шедевр из рядового спуска
Почему никто не додумался до этого раньше?
22-летний американец Брендан Уэллс создал эпичное видео вместе со своим братом Тедди.
«Я регулярно спускаюсь здесь вместе с братом, и мы получаем большое удовольствие. С помощью друзей мы прикрепили на себя и на байдарки с веслами светоидные фонари, чтобы сделать этот ролик», – сказал Брендан.
- Ролик был снят на реке Литтл Уайт Салмон в штате Вашингтон.
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