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Гениальный байдарочник нацепил на себя светодиоды и сделал шедевр из рядового спуска

Гениальный байдарочник нацепил на себя светодиоды и сделал шедевр из рядового спуска
Eurosport

25 мин. назад

Почему никто не додумался до этого раньше?

22-летний американец Брендан Уэллс создал эпичное видео вместе со своим братом Тедди.

«Я регулярно спускаюсь здесь вместе с братом, и мы получаем большое удовольствие. С помощью друзей мы прикрепили на себя и на байдарки с веслами светоидные фонари, чтобы сделать этот ролик», – сказал Брендан.

  • Ролик был снят на реке Литтл Уайт Салмон в штате Вашингтон.

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