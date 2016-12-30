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Сергей Карякин опередил Магнуса Карлсена и стал чемпионом мира по блицу

Карякин опередил Карлсена и стал чемпионом мира по блицу
Р-Спорт

21 ч. назад

Мини-реванш.

Сергей Карякин одержал победу на чемпионате мира по блицу, проходившем в Дохе. Гроссмейстер из России набрал одинаковое количество очков с норвежцем Магнусом Карлсеном по итогам 21 матча (по 16,5 балла), но оказался выше за счет дополнительных показателей.

Третье место у соотечественника Карякина Даниила Дубова (14,5). В топ-5 попал и Александр Грищук (5-е место; 14,5).

  • В ноябре Карякин и Карлсен встречались в борьбе за мировую шахматную корону.
  • Соперники не выявили победителя за 12 партий, завершив противостояние вничью – 6:6. По итогам тай-брейка в быстрые шахматы из четырех партий, Карлсен оказался сильнее – 3:1.

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