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Магнус Карлсен раскритиковал соперников Сергея Карякина и ушел с церемонии награждения ЧМ по блицу

Карлсен раскритиковал соперников Карякина и ушел с церемонии награждения на ЧМ по блицу
Eurosport

4 ч. назад

Психанул.

В пятницу Сергей Карякин стал чемпионом мира по блицу, опередив Магнуса Карлсена по дополнительным показателям. Во время награждения норвежец не скрывал разочарования, а после получения серебряной медали не дождался окончания церемонии и покинул сцену.

Помимо этого Карлсен выразил разочарование действиями Радослава Войташека, упустившего победу в партии с Карякиным:

«Это один из самых тупых шагов, которые я когда-либо видел. Это ужасно. Я был так зол. Получив отличный шанс на успех, Войташек проигнорировал очевиднейшие вещи. У него было все для победы».

  • Месяцем ранее Карякин и Карлсен сразились за титул чемпиона мира по классическим шахматам.
  • Соперники не выявили победителя за 12 партий, завершив противостояние вничью – 6:6. По итогам тай-брейка в быстрые шахматы из четырех партий Карлсен оказался сильнее – 3:1.

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