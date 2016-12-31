Спорт-Экспресс

«Не в этот раз, мистер Карлсен». Сергей Карякин затроллил бесившегося Магнуса

«Не в этот раз, мистер Карлсен». Карякин затроллил бесившегося Магнуса
Eurosport

4 ч. назад

Месть за неуважение.

Магнус Карлсен досрочно покинул церемонию награждения чемпионата мира по блицу, закончившегося триумфом Сергея Карякина, а затем раскритиковал Радослава Войташека за упущенную победу над российским гроссмейстером.

После церемонии Карякин передал норвежцу пламенный привет:

«Не в этот раз, мистер Карслен».

  • Карякин и Карлсен набрали равное число очков на чемпионате мира по блицу, но Сергей оказался выше за счет победы в очной встрече.
  • В ноябре Карлсен обыграл Карякина в матче за чемпионский титул в классических шахматах.

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