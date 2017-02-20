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Иранскую шахматистку выгнали из сборной за игру без хиджаба

Иранскую шахматистку выгнали из сборной за игру без хиджаба
Eurosport

5 мин. назад

Дорса Дерахшани загубила мечту.

Представительница сборной Ирана покинула шахматный турнир в Гибралтаре из-за непокрытых волос. 18-летняя Дорса Дерахшани, которая учится в Испании и является шестикратным чемпионом мира до 18 лет, быльше никогда не попадет в сборную страны. Из команды исключен и ее младший брат, потому что он сыграл против шахматиста из Израиля, сообщает NCRI.

«Первый шаг в борьбе такими людьми – отстранить их от того, во что они играют в Иране и во имя Ирана. Они не получат шанс быть в сборной», – сообщил глава Федерации шахмат Ирана Мердад Пахлеванзаде.

  • Иранским женщинам запрещено появляться на людях в одежде, не покрывающей волосы.

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