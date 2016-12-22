Eurosport

Индийского болельщика арестовали за ношение футболки соперника

Индийского болельщика арестовали за ношение футболки соперника
Eurosport

14 ч. назад

В Индии не переваривают пакистанцев.

21-летний Рипон Чоудхури был арестован в городе Хаилаканди, где он наблюдал на трибунах за матчем местного турнира по крикету. Как сообщает Нindustan Тime, Чоудхури разозлил местную националистическую группировку тем, что был одет в футболку пакистанской звезды крикета Шахида Африди.

Анонимный источник в полиции сообщил, что на юношу была подана жалоба, после чего его арестовали, но сразу же выпустили под залог.

Шахид Африди узнал об инциденте и назвал его позорным.

«Это позор – арестовывать болельщика за ношение футболки. Такие вещи не устраивают в цивилизованных странах. Спорт и политика должны быть отделены друг от друга», – сказал Африди.

  • В январе 2016 года пакистанский болельщик был арестован на матче по крикету за то, что размахивал флагом Индии.
  • Индо-пакистанский конфликт длится с 1947 года из-за спора о принадлежности региона Кашмир.

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